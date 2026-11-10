C'era una volta l'As Remi

LR24.IT (A. CIARDI) - Quasi un terzo di campionato, undici partite. Otto vittorie, tre pareggi. Dei tre pareggi, la Roma soltanto contro Napoli ha dovuto effettuare la rimonta per evitare il peggio. Rimpianti con l'Inter, partita giocata in modalità Champions League. Dubbi con il Como: come sarebbe finita senza l'espulsione di Malen? La Roma è andata sotto pure con l'Atalanta, riuscendo addirittura a ribaltare il risultato. Per il resto, un'ordinaria amministrazione che stride con la storia: quando la Roma affronta squadre di livello inferiore, non c'è mai la sensazione che finirà male, in beffa. Marchio di fabbrica di Gasperini in versione giallorossa, a scacciare paturnie nate quarant'anni fa con Roma-Lecce, ossia la Cenerentola che non perde la scarpetta ma te la tira in fronte quando meno te lo aspetti. Zero contraccolpi. Dopo ogni rimonta subita in Champions League, è arrivata la vittoria mantenendo la porta inviolata: due a zero al Toro post Istanbul; due a zero al Genoa post Real Madrid; tre a zero al Sassuolo post Manchester.

La Roma in campionato è una macchina da guerra. Gasperini sta spazzando via tutti i luoghi comuni metropolitani, cibo pesante che per decenni ha nutrito la pigra comunicazione avvezza a raccontare sfighe piuttosto che sfide, presagendo apocalisse, pestilenza, libri in tribunale, come se la Roma fosse dolce Remi, il personaggio più sfortunato nella storia dei cartoni animati. Otto vittorie, tre pareggi, zero sconfitte. Migliore attacco della categoria, nonostante manchi un esterno offensivo (asterisco), mediana solida, difesa da podio. Numeri esaltati da un mese in cui si è fatto a meno di Svilar, Dybala, Kone, e per lunghi tratti di Cristante: la spina dorsale della squadra. Dodici calciatori in gol nelle undici partite di campionato, la forza di Mora che "deve ancora dimostrare chi è" soltanto per coloro che hanno deriso il suo arrivo ad agosto, perché Mora è forte, ecco chi è. La difesa più completa della Serie A, composta da sei titolari per tre posti. Una mediana che se l'è cavata anche quando erano out due calciatori su quattro. L'asterisco è una sollecitazione. Con una Roma così, sarebbe peccato mortale non investire a gennaio su due titolari aggiunti perché, almeno in Italia, la squadra può competere per il vertice.

Un consiglio. Mandate in vacanza i fotografi. Durante l'ultima estate e la prima sosta, fioccarono gli scatti rubati di Gasperini immortalato con Leonardi e con Moggi, per buffi tentativi di demolizione del tecnico, che scossero soltanto le anime più immacolate, sempliciotte e influenzabili. Oggi, per fortuna, non farebbero effetto manco le foto dell'allenatore della Roma immortalato al pranzo di nozze del nipote di Pinochet. Roma ha finalmente capito chi è Gasperini. Un professionista serio, che sa come si fa.

@augustociardi75