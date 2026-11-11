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La Coppa Italia e il format inglese

La penna degli Altri
di Francesca Altobelli
coppa italia trofeo 1
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Una Coppa Italia in stile FA Cup ora è possibile. L’assemblea della Lega Serie A (...) ha approvato all’unanimità il bando relativo ai diritti tv del trofeo nazionale per il periodo 2027-30 che contiene due format: uno è quello attuale (...) e uno che ricalca quello della Coppa d’Inghilterra, con l’allargamento a 32 squadre di Serie C e gare a eliminazione diretta in ogni turno; allo studio c’è anche la possibilità di sorteggiare il campo di gioco.
I club sceglieranno in base alle proposte del mercato. Nella riunione è stato anche approvato all’unanimità il rinnovo triennale della sponsorizzazione con Frecciarossa. La discussione ha riguardato anche la commercializzazione dei diritti tv della Serie A e della Supercoppa Italiana all’estero.
Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha sottolineato: «Il calcio italiano in questo momento è in una buona posizione, la Lega è diventata una media company vera e propria e le presenze negli stadi stanno ottenendo risultati eccezionali (...) Le ultime modifiche del regolamento per non perdere tempo hanno portato un incremento di minuti giocati. La sfida all’orizzonte riguarda stadi, pirateria, i diritti tv internazionali e i giovani».
(Corsport)
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