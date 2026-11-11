Meno falli e più calcio, merito anche dei giocatori

il dato che colpisce di più è quello dei falli:siamo passati dai 25,3 a partita della scorsa stagione ai 22. Più di 3 fischi in meno a gara (...) Sono calati anche i rigori (0,22 a partita contro gli 0,28) e finora le On-Field Review sono state meno che in Inghilterra e Spagna. Che impatto hanno avuto le nuove regole sulla Serie A ? Dopo 11 giornate,:siamo passati dai 25,3 a partita della scorsa stagione ai 22. Più di 3 fischi in meno a gara (...) Sono calati anche i rigori (0,22 a partita contro gli 0,28) e finora le On-Field Review sono state meno che in Inghilterra e Spagna.

Il confronto con l’estero aiuta a capire l’effetto del cambiamento: in Premier i falli sono addirittura aumentati (da 21,6 a 23,3) e nella Liga sono scesi poco (da 25,2 a 24,3). Oggi in Serie A si fischiano meno falli che in entrambi i campionati.

Le regole hanno inciso, ma ha contato soprattutto il modo in cui sono state applicate. Orsato e la CAN hanno seguito la linea indicata dalla UEFA e gli arbitri l’hanno fatta propria, alzando la soglia del fallo e lasciando correre sui contatti leggeri. Il merito va condiviso con calciatori e società: chi sente un contatto resta in piedi e chi cade si rialza subito.

Il bilancio è un campionato più fluido e godibile grazie a questo nuovo atteggiamento generale.

(Gasport)