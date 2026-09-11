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Divieto di trasferte ai tifosi della Roma, UTR-AIRC: "Basta discriminarci" (COMUNICATO)

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di R.P.
venerdì, 11 settembre 2026 alle 10:38
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Nemmeno a Torino, dopo Lecce, la Roma avrà i propri tifosi al seguito. E non c'è stato nemmeno il tempo di presentare il ricorso. Per tale motivo, con una nota, UTR e AIRC chiedono "basta discriminazioni".
"E' del tutto evidente che questa iniqua misura non è più legata a specifici pericoli per l'ordine pubblico, in occasione di partite "a rischio", ma trattasi di un provvedimento generalizzato e generico che viene strumentalmente adottato qualche giorno prima di ogni trasferta onde evitare persino il ricordo al Tar".
"Tutto ciò impedisce di fatto ai residenti nella città metropolitana di Roma di sostenere in trasferta la squadra ad oggi prima in classifica ed ha la logica di un divieto a prescindere. I vari organismi del Viminale - si legge - mostrano che il divieto di trasferta è divenuto una precisa scelta di gestione dell'ordine pubblico, non si fa più prevenzione e per fare un esempio è come se venisse deciso di chiudere al traffico un'autostrada per evitare incidenti".
"Si fa presente altresì che la stessa UEFA ha criticato questa modalità di gestire da parte degli organi preposti l'ordine pubblico e le problematiche relative alle trasferte nel mondo del calcio. Poiché la stessa società Roma si è dichiarata contrariata ed intende protestare contro questo assurdo divieto relativo a Torino-Roma, questo comunicato rappresenta doverosa protesta da parte della tifoseria organizzata contro questo metodo sbagliato applicato dal Viminale al calcio".
BASTA DISCRIMINARCI 

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