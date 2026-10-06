Calciomercato Roma, dalla Turchia: D'Amico non perde di vista Oosterwolde

🚨#Fenerbahçe AS Roma are still keeping Jayden Oosterwolde on their shortlist. 👀 Sporting director Tony D’Amico continues to monitor the defender and is waiting for his return to Fenerbahçe. https://t.co/7FpKKBkRyy— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 6, 2026
Gasperini ha rilasciato un'intervista al quotidiano e ha parlato del suo bilancio alla Roma, dopo un anno, e anche della decisione di Dybala di rimanere in giallorosso. Dopo poco più di un anno alla...
LR24 (A.CIARDI) - Corposo e strutturato, il Timorasso è un rosso vestito di bianco, che del bianco mantiene la delicatezza. Vino deciso. Nell'epoca in cui i bianchi pop sono il Sauvignon, il Pinot bia...
C'è l'intesa tra il Presidente del Coni, Luciano Buonfiglio e quello della Federcalcio, Giovanni Malagò per il commissariamento della Figc che è stato affidato proprio allo stesso Malagò. La giunta de...
La Roma presenta ufficialmente la nuova collezione Adidas Eqt per il 2026-2027. Un tuffo nel passato, la collezione presenta uno stile retrò ispirato agli anni '90. Oltre al giallo e al rosso è presen...
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