Partita pazza a Bergamo.La squadra di Chivu dopo mezz'ora aveva già indirizzato pesantemente la partita con la doppietta di Esposito. Per i bergamaschi al 35' del primo tempo è stato Elmas a dimezzare le distanze. In avvio di ripresa l'Inter ancora con Esposito ha trovato il tris che sembrava aver messo definitivamente in cassa forte il risultato. I padroni di casa, però, non mollano e trovano il 2-3 con De Ketelaere. L'Inter subito dopo allunga nuovamente con il rigore di Sucic. Il finale è rocambolesco: prima De Ketelaere fa doppietta e 3-4, poi Kessie con un calcio di rigore al 91' fissa il punteggio sul 4-4.