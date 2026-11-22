VIDEO - Dybala, il tutorial per la preparazione del mate: "Lo faccio ogni mattina prima di allenarmi"Social Network
🇦🇷 #Dybala e il tutorial per la preparazione del mate 🧉 #ASRoma https://t.co/aV3A7u6hAM— laroma24.it (@LAROMA24) November 22, 2026
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Una Roma travolgente ha superato per 1-5 il Parma nel match di ieri del Tardini. I giallorossi, trascinati da uno straripante Donyell Malen autore di un poker, hanno vinto una partita che nonostante i...
Malen-Gasperini: l'intesa è totale. Mai così tanti gol con un allenatore e miglior media in Serie A
Donyell Malen è inarrestabile e la Roma continua a volare a suon di gol firmati dall'olandese. Chiaramente c'è anche la mano di Gian Piero Gasperini: il tecnico ha trasformato Malen in un'autentica ma...
FOTO - Hermoso, il rinnovo è sempre più vicino. E sui social sorride: "Di buon umore"
Mario Hermoso è senza dubbio uno dei protagonisti principali di questa entusiasmante prima parte di stagione della Roma. Il difensore spagnolo è un punto fermo per Gian Piero Gasperini e anche ieri, n...