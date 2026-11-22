Paulo Dybala, che ieri è tornato in campo nel match vinto per 1-5 contro il Parma, ha voluto realizzare una guida per la realizzazione del mate, la nota bevanda che soprattutto i calciatori argentini bevono prima di allenamenti e partite. , che ieri è tornato in campo nel match vinto per 1-5 contro il Parma, ha voluto realizzare una guida per la realizzazione del mate, la nota bevanda che soprattutto i calciatori argentini bevono prima di allenamenti e partite.

La Joya, con un video pubblicato sui social, ha mostrato passo dopo passo cosa fare per preparare il Mate alla perfezione: "Ora vi faccio vedere come preparo il mate ogni mattina prima di allenarmi" ha detto prima di compiere in maniera pratica tutti i passaggi.

Il suo mate preferito è quello con il suo nome, quello di sua moglie Oriana e della figlia Gia, poi il thermos con le immagini di Bowen e Kaia, i suoi due cani.