La Roma vuole blindare Donyell Malen, reduce dal poker messo a segno contro il Parma. Secondo quanto riportato dal giornalista turco, sarebbero già stati avviati i colloqui per il rinnovo di contratto dell'attaccante olandese, considerato una priorità dalla dirigenza giallorossa.

Malen potrebbe superare Mile Svilar e diventare il giocatore più pagato della rosa, con un nuovo ingaggio superiore ai 4 milioni di euro netti a stagione. Arrivato dall'Aston Villa per una cifra complessiva di 27 milioni di euro, tra prestito e riscatto,, con un nuovo ingaggio superiore ai 4 milioni di euro netti a stagione.

La valutazione del cartellino dell'olandese avrebbe ormai superato i 54 milioni di euro. Nonostante la possibilità di realizzare un'importante plusvalenza in caso di futura cessione, sia la società giallorossa sia Gian Piero Gasperini sarebbero intenzionati a trattenere il centravanti nella Capitale.