Parma-Roma, GASPERINI: "C'è stata una reazione molto forte, questa squadra cresce sotto tutti gli aspetti"Interviste AS Roma
"Un po' tutte le componenti. Con mentalità e condizione fisica, poi viene fuori. Una partita che in certi momenti non rispecchia il risultato. Abbiamo incontrato una squadra in condizione, aggressiva, che ci ha messo in difficoltà con le palle lunghe. Abbiamo preso un brutto gol che poteva cambiare l'aspetto psicologico, ma poi siamo venuti fuori. Mettiamo in preventivo un errore o la bravura dell'avversario, ma adesso abbiamo la potenzialità di vincere la partita anche di fronte a episodi negativi".
"Un obiettivo che ci prefiggiamo, anche contro squadre forti lo abbiamo fatto. Questo è comunque frutto di crescita tecnica e fiducia da parte di tutta la rosa. Non è solo il gol, ma anche la qualità del passaggio e dell'azione con tutti i giocatori. Questo ci dà forza maggiore per poter giocare per vincere le partite, che è l'unico obiettivo che ci prefiggiamo".
"Sono d'accordo. Ha delle accelerazioni ottime. Questo è il vantaggio di avere rose da Champions, dove cinque-sei cambi di livello possono cambiare la partita. O almeno entra gente che è dello stesso livello di chi esce ma con una freschezza che mette in difficoltà l'avversario. Tutti sono entrati bene però, questo è un vantaggio. In altre situazioni non avevamo la rosa come adesso, e ci siamo portati qualcuno in panchina sapendo che nella necessità poteva dare contributo molto alto".
"Credo che sia la strada giusta per il Parma. Al di là del risultato pesante, questa squadra ha giocato con grande spirito, condizione e aggressività, in un campionato dove l'obiettivo è la salvezza. Gilardino è sulla strada giusta. Oggi la Roma ha dilagato ma il gol dell'1-2 è arrivato su un errore ed era difficile reagire nuovamente. Il Parma sta attaccato coi nervi all'obiettivo ma non deve mollare, perché si può salvare attraverso ciò che ho visto oggi".
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