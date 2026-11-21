finito 1-5, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha analizzato la prova della squadra tra gestione della gara, tenuta fisica e risposte sul campo dopo la sosta. Al termine di un pirotecnico Parma-Roma finito 1-5, il tecnico giallorossoha analizzato la prova della squadra tra gestione della gara, tenuta fisica e risposte sul campo dopo la sosta.

Ecco le sue dichiarazioni:

Aveva detto che era curioso di vedere come stesse la squadra dopo le nazionali. Una squadra che ha resistito all’inizio e reagito dopo l’1-1. Quanto è contento di questo?

"Molto perché c’è sempre un po di incertezza soprattutto quando vanno via tanti giocatori e ti rientrano all’ultimo momento come è successo per diversi. Soprattutto carpire se ripartiamo da dove avevamo finito visto che avevamo fatto l’ultima partita veramente bene. Oggi il risultato non dice quanto è stata difficile la partita perché abbiamo incontrato un Parma molto determinato, in ottima condizione, che è partito molto forte. Poi nei 90 minuti la partita ha preso una piega diversa ma sono stati momenti di grande equilibrio".

La Roma in questo momento è il miglior attacco della storia della Serie A alle 12esima giornata. Quanto ti rende soddisfatto? Hai parlato di dettagli, sono questi quelli che vuoi vedere per fare l’ultimo gradino di crescita?

"Indubbiamente, di dettagli ce ne sono sempre tanti, un po sono di squadra, un po individuali ma è indubbio che questa è una squadra che cresce sotto tutti gli aspetti. Anche nella difficoltà, abbiamo preso un brutto gol e ci poteva essere anche un risvolto psicologico invece c’è stata una reazione molto forte. Questo è l’aspetto migliore, questa squadra ha la fiducia di realizzare dei gol e anche di fronte all’episodio sfortunato ha sempre la convinzione di andare oltre".

Si ricorda chi era stato l’ultimo attaccante capace di fare tre triplette nell’anno solare prima di Malen?

Milito?

No ma lo ha allenato, era Ilicic.

Deve di più la Roma di Gasperini a Malen o Malen alla Roma di Gasperini? Prima di lei non era neanche lontanamente uno che faceva un goal a partita.

"Eh però era comunque un giocatore, basta vedere il suo percorso com’è stato, prima in Olanda poi al Dortmund. Non vai in queste squadre, se non hai dei valori io forse l’ho messo a giocare dove lui si esprime meglio, non che non facesse bene in altre squadre".

Quanti ce ne sono più forti di lui adesso in quel ruolo lì?

"Nel campionato Italiano parlano i numeri però c’è una bella serie di attaccanti anche nel nostro campionato e anche alcuni giovani. Insomma basta vedere i numeri, chiaro che si può pensare a Lautaro ad esempio, però lui in questo momento è straordinario per le sue caratteristiche, soprattutto per come si combina con la nostra squadra. La nostra squadra valorizza sicuramente un attaccante di queste caratteristiche, forse più che magari un altro attaccante molto forte, ma con caratteristiche diverse".

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Gasperini ha anche parlato in conferenza stampa.

Contano i numeri, la Roma vince anche nei momenti di difficoltà. Salto di qualità a livello mentale o tattico?

"Un po' tutte le componenti. Con mentalità e condizione fisica, poi viene fuori. Una partita che in certi momenti non rispecchia il risultato. Abbiamo incontrato una squadra in condizione, aggressiva, che ci ha messo in difficoltà con le palle lunghe. Abbiamo preso un brutto gol che poteva cambiare l'aspetto psicologico, ma poi siamo venuti fuori. Mettiamo in preventivo un errore o la bravura dell'avversario, ma adesso abbiamo la potenzialità di vincere la partita anche di fronte a episodi negativi".

Grande capacità di fare gol, tre a gara in media. La sorprende?

"Un obiettivo che ci prefiggiamo, anche contro squadre forti lo abbiamo fatto. Questo è comunque frutto di crescita tecnica e fiducia da parte di tutta la rosa. Non è solo il gol, ma anche la qualità del passaggio e dell'azione con tutti i giocatori. Questo ci dà forza maggiore per poter giocare per vincere le partite, che è l'unico obiettivo che ci prefiggiamo".

Per un'ora la partita è stata abbastanza in equilibrio, poi Wesley ha spaccato la partita.

"Sono d'accordo. Ha delle accelerazioni ottime. Questo è il vantaggio di avere rose da Champions, dove cinque-sei cambi di livello possono cambiare la partita. O almeno entra gente che è dello stesso livello di chi esce ma con una freschezza che mette in difficoltà l'avversario. Tutti sono entrati bene però, questo è un vantaggio. In altre situazioni non avevamo la rosa come adesso, e ci siamo portati qualcuno in panchina sapendo che nella necessità poteva dare contributo molto alto".

Era il Parma che si aspettava?

"Credo che sia la strada giusta per il Parma. Al di là del risultato pesante, questa squadra ha giocato con grande spirito, condizione e aggressività, in un campionato dove l'obiettivo è la salvezza. Gilardino è sulla strada giusta. Oggi la Roma ha dilagato ma il gol dell'1-2 è arrivato su un errore ed era difficile reagire nuovamente. Il Parma sta attaccato coi nervi all'obiettivo ma non deve mollare, perché si può salvare attraverso ciò che ho visto oggi".