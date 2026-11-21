Parma-Roma finita 1-5 per i giallorossi, match che lascia in eredità ai ducali pensieri su scelte, cambi e segnali arrivati dal gruppo in campionato, intervenne ai micorfoni di Dazn Mariano Troilo Cala il sipario su, match che lascia in eredità ai ducali pensieri su scelte, cambi e segnali arrivati dal gruppo in campionato, intervenne ai micorfoni di Dazn Mariano Troilo

Ecco le parole del post-partita.

Ci metti la faccia, cosa vuoi dire?

Niente, credo che abbiamo fatto un buon primo tempo e abbiamo messo in difficoltà una grande Roma, con giocatori forti. È normale che se concedi l’errore che ho fatto io prendi gol. Dobbiamo alzare la testa e continuare a lavorare.

È molto importante vedere una squadra applaudita anche dopo un 5-1. Il pubblico di Parma ha giudicato la prestazione, volevo un tuo commento.

Il mister ha portato una mentalità nuova, quella di stare sempre in partita. Per noi è importante avere l’appoggio dei tifosi, dobbiamo continuare e alzare la testa.

Com’è stato l’esordio con l’Argentina, dov’è la maglietta?

La maglia ce l’ha nonno, è stato incredibile, giocare nella mia città con la mia famiglia, con tanti amici. Incredibile.