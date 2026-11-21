Roma vola, segna in tutti i modi. Ma segna soprattutto Malen. Una squadra bellissima quella di Gasperini che stasera piazza un altro record. Lavola, segna in tutti i modi. Ma segna soprattutto. Una squadra bellissima quella di Gasperini che stasera piazza un altro record.

I giallorossi, con le 36 reti in campionato, sono la prima squadra a segnare più di 35 gol dopo 12 gare stagionali di #SerieA negli ultimi 76 anni - le ultime formazioni a riuscirci erano state Inter, Milan (entrambe 38) e Juventus (37) nel 1950/51.