Roma, è la migliore partenza in campionato dal 2013-2014Altre
PUNTI ROMA DOPO 12 GIORNATE DI SERIE A Sono le migliori prime 12 giornate della Roma dal 2013/2014 quando la squadra di Rudi Garcia ne collezionò 32. 2026/2027: 30 (Gasperini) 2025/2026: 27 (Gasperini) 2024/2025: 13 (De Rossi-Juric) 2023/2024: 18 (Mourinho) 2022/2023: 25 (Mourinho) 2021/2022: 19 (Mourinho) 2020/2021: 24 (Fonseca) 2019/2020: 22 (Fonseca)— Matteo Di Gangi (@MatteoDG93) November 21, 2026
APPENA ARRIVATO
PSG-Roma, voli per Parigi: posti disponibili con Ultraviaggi
Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....
Malen sempre più da record: è solo il secondo giocatore nella storia della Roma a segnare almeno 26 gol in un anno solare in Serie A
Donyell Malen è semplicemente inarrestabile. L'olandese, nel match ancora in corso contro il Parma, ha siglato un'altra tripletta con la maglia giallorossa. Sono 25 i gol siglati in Serie A con la Rom...
Parma-Roma: Balerdi esce per Ndicka. L'argentino ha accusato un problema fisico
Leonardo Balerdi è uscito dal campo nel match contro il Parma al posto di Evan Ndicka. L'argentino è uscito al 56', subito dopo il gol del pareggio del Parma in cui Elphege lo ha superato per poi sigl...
VIDEO - PSG, brutto infortunio per Doué: il francese esce in barella nel match contro il Nizza
Brutto infortunio per Desiré Doué. Il classe 2005 di proprietà del PSG è uscito in barella nel match in corso contro il Nizza dopo aver realizzato il gol del momentaneo vantaggio. L'infortunio non è a...