Europa League, l'account ufficiale esalta una scivolata di Ziolkowski: "La definizione di tackle perfetto" (VIDEO)Altre
The definition of a perfect tackle 🤤 #UEL | @OfficialASRoma https://t.co/EboxqH1tWf— UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 20, 2026
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PSG-Roma, voli per Parigi: posti disponibili con Ultraviaggi
Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....
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A Parma c'è nebbia: la Roma atterra a Bologna e si muove in pullman
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