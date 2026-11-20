Anche se sotto traccia e senza clamore, la Roma continua a lavorare sul progetto esecutivo per il nuovo stadio a Pietralata e ci sono anche buone notizie all'orizzonte, sia relativamente ai tempi, sia per la conferma dell'iter partito per l'intestazione della fermata metro Quintiliani a Dino Viola. (...) I tecnici del club giallorosso non hanno mai smesso di limare e adeguare il progetto presentato lo scorso anno, con l'obiettivo di arrivare a dama entro il prossimo mese, e quindi prima di Natale. La buona novella è che sono terminati gli scavi per i rilievi archeologici e che la pratica è già stata consegnata alla Soprintendenza, che ora dovrà dare il proprio benestare. In questo senso, a conferma sono arrivate le parole del presidente del IV Municipio di Roma Capitale, Massimiliano Umberti (...): “Sì - ha detto Umberti proprio in riferimento alla conclusione degli scavi - da quello che so, sì. Stiamo attendendo il PES dalla Roma, poi ci sarà il bando per le aree. E poi, finalmente, penso che aprile possa essere il mese giusto per la prima pietra”.

E le buone notizie non sono finite. È infatti ormai noto che si stia lavorando per intitolare al presidente Dino Viola la fermata Quintiliani della Metro B, quella immediatamente adiacente al nuovo stadio. (...) “Sì - ha detto ancora a Radio Romanista il presidente del IV Municipio - l'idea è quella. (...) Abbiamo fatto questa proposta al consigliere Riccardo Corbucci (...), di modificare il nome della metro Quintiliani nella fermata della metro Dino Viola”. Il consigliere ha già preparato la mozione, che è stata già depositata e firmata da lui, Ubaldo Righetti (PD) e Federico Rocca (Fratelli d'Italia). Speriamo che a breve venga approvata in Consiglio Comunale”.

(...) “Inutile nasconderlo: il IV Municipio sarà brandizzato Roma per ovvi motivi”.

E non si esclude che possano esserci altre iniziative analoghe. “Le abbiamo, ma non possiamo ancora svelarle. Ci saranno viali, parchi, ponti ciclopedonali... Andranno tutti intitolati. (...)”

(...) L'occasione è servita anche per fare il punto sul quartiere di Pietralata, che si appresta a vivere un importante cambiamento, nonostante i tanti ostacoli posti dai comitati contrari allo stadio. “La situazione - ha detto Umberti - si è sensibilmente calmata. (...) Al di là della grande opera, lo stadio ci ha consentito di fare la più grande operazione di legalità mai fatta a Roma: stiamo infatti parlando di luoghi che Roma Capitale aveva indennizzato con gli espropri e lasciato in custodia ai vecchi proprietari, su cui diversi proprietari avevano costruito abusivamente e fatto business.Questa cosa è finita ed è durata per anni”.

(...) “Le risorse per completare tutte le opere SDO - ha sottolineato Umberti - saranno determinanti nella creazione dello stadio e sono state messe. (...)” Una previsione, infine, sulla posa della prima pietra, sulla quale il presidente Umberti non ha dubbi: aprile sarà il mese buono.

(Il Romanista )