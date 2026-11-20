IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Matteo Bozza sarà il nuovo braccio destro di Micheal Gandler. La Roma ha scelto il suo nuovo direttore vendite e partnership, il quale affiancherà l'attuale responsabile commerciale del club giallorosso. Un nuovo elemento all'interno di un settore che, con l'arrivo di Gandler poco più di un anno fa, ha prodotto risultati brillanti. Nel suo curriculum figurano esperienze importanti come quella in LG Electronics, Unicredit e Qatar Airways. Ha già lavorato nel mondo del calcio,ricoprendo nell'Inter - dove ha operato anche Gandler - i ruoli di Partnership Business Development and Insights Manager e Head of Global Sales tra il 2020 e il 2022.

Trigoria. La Roma ha riabbracciato Giancarlo De Sisti, per tutti i romanisti «Picchio». L'ex giallorosso ha avuto modo di incontrare Gasperini e i giocatori, ma anche di posare con l'elmo da gladiatore, lo stesso lanciatogli da un tifoso e raccolto dopo un derby vinto nel 1974 grazie al suo gol. Ospite speciale, ieri, a. Laha riabbracciato, per tutti i romanisti «». L'ex giallorosso ha avuto modo di incontraree i giocatori, ma anche di posare con l'elmo da gladiatore, lo stesso lanciatogli da un tifoso e raccolto dopo un derby vinto nel 1974 grazie al suo gol.

Nel frattempo, il club ha ufficializzato il rinnovo di contratto di De Marzi, ormai in prima squadra in pianta stabile. Il giovane portiere, come anticipato da Il Tempo, si è legato alla Roma fino al 2031.