Bozza nuovo dirigente. De Sisti visita TrigoriaLa penna degli Altri
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PSG-Roma, voli per Parigi: posti disponibili con Ultraviaggi
Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....
Carica Roma: da Parma a Parma. I 6 mesi d'oro di Gasp
LEGGO (F.BALZANI) Da Parma a Parma, un semestre in cui per la Roma di Gasperini è cambiato tanto. Anzi, tutto. Lo scorso 10 maggio,infatti, proprio al Tardini la squadra giallorossa era ad un passo da...
Certezza Mora
IL TEMPO (F.BIAFORA) - Udinese, Manchester United e Sassuolo. E ora pure il Parma. Nella sfida di domani al Tardini, Gasperini - oggi alle 13.30 la conferenza stampa - è pronto a lanciare nuovamente...
Boniek applaude Gasperini: "Giallorossi migliorati in tutto"
IL TEMPO (G.TURCHETTI) Zbigniew Boniek promuove la Roma di Gasperini. Dal sogno scudetto alle possibili mosse sul mercato di gennaio,l'ex giocatore giallorosso ha analizzato il momento della Roma. Qua...