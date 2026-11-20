Zbigniew Boniek promuove la Roma di Gasperini. Dal sogno scudetto alle possibili mosse sul mercato di gennaio,l'ex giocatore giallorosso ha analizzato il momento della Roma. IL TEMPO (G.TURCHETTI)promuove ladi. Dal sognoalle possibili mosse sul,l'ex giocatore giallorosso ha analizzato il momento della

Quali passi in avanti ha compiuto la Roma rispetto allo scorso anno?

«È migliorata sotto tutti i punti di vista. Gasperini ha un anno di Roma in più alle spalle, conosce meglio la società e i giocatori. La squadra gioca in modo più convincente e l'allenatore è stato bravo a coinvolgere tutti nel progetto. Gasperini ha migliorato la squadra dal punto di vista fisico, del pressing e della cattiveria agonistica. Ha lasciato ai giocatori la libertà di attaccare gli spazi e di inserirsi. Hermoso e Mancini sono due difensori, ma li vediamo spesso al limite dell'area avversaria. Significa che non hanno paura di andare avanti, perché credono nelle idee dell'allenatore».

Lo scudetto può essere un obiettivo reale?

«Bisogna chiederlo all'Inter (ride, ndr). È la squadra più forte e con più ricambi. C'è anche la Lazio, che ha il vantaggio di giocare solo in campionato. Tutti pensano che crollerà, ma non mi pare. La Roma deve semplicemente continuare il suo percorso, cercando di vincere il più possibile. Non esiste una chiave particolare per vincere lo scudetto».

Si tende a sottovalutare l'importanza di Cristante?

«Chi lo sottovaluta? Io no. Per me è sempre stato un ottimo elemento. È un centrocampista molto intelligente, che sa tenere bene la posizione in campo. Alcuni parlano di calcio tanto per parlare, ma Cristante resta un punto fermo della squadra di Gasperini».

Castro riuscirà a ritagliarsi uno spazio importante?

«Trasferendosi alla Roma, sapeva di essere la riserva di Malen e, quindi, di giocare poco. In situazioni del genere, hai poco spazio per metterti in mostra e farti notare. Quando entra in campo è sempre un po' contratto, perché ha una grandissima voglia di segnare, di dimostrare il proprio valore e di convincere l'allenatore. Dovrà essere bravo a sfruttare le sue occasioni. Castro, comunque, è un ottimo attaccante. Se vuoi vincere, devi avere giocatori di livello anche in panchina. L'Inter, non a caso, è la squadra più forte perché ha la panchina più forte».

Cosa può imparare da Malen?

«La facilità impressionante con cui si gira e punta la porta avversaria. Dovbyk e Ferguson erano sempre impegnati in una sorta di lotta greco-romana con i difensori, mentre Malen ha questa straordinaria abilità di sfuggire alla marcatura avversaria».

Soulé è esploso nel momento in cui Dybala era assente... possono giocare insieme?

«Credo che ogni allenatore vorrebbe avere questo tipo di problema. Più giocatori forti ci sono in squadra e meglio è. Soulé ha fatto grandi passi in avanti e insieme a Dybala può rappresentare un problema. Non per Gasperini, ma per gli avversari. Anche Mora sta dimostrando di essere utile. È un po' limitato dal punto di vista fisico, ma è estremamente tecnico e mi auguro possa continuare a dare il suo contributo, anche in termini di gol, come già sta facendo».

Cosa servirebbe a gennaio per lottare per lo scudetto fino in fondo?

«Non è detto che un giocatore, anche di qualità, riesca ad inserirsi immediatamente nel contesto della squadra. Se arrivasse un altro attaccante sarebbe sicuramente importante, perché avresti più possibilità di fare turnover. I calciatori sono praticamente sempre in viaggio e la stanchezza mentale si fa sentire. Endrick mi piace parecchio, è un giocatore valido».