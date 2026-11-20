IL TEMPO (F.BIAFORA) - Udinese, Manchester United e Sassuolo. E ora pure il Parma. Nella sfida di domani al Tardini, Gasperini - oggi alle 13.30 la conferenza stampa - è pronto a lanciare nuovamente dal primo minuto Mora. Per il portoghese sarebbe la quarta partita consecutiva da titolare tra campionato e Champions League, segno di un rendimento sempre più soddisfacente agli occhi della panchina. Il classe 2007 ha sfruttato al meglio le assenze di Dybala e Pellegrini, trovando maggiore spazio in squadra, ma soprattutto dando il suo contributo in zona gol. In stagione per l'ex Porto sono già arrivati quattro gol (va a segno da tre giornate consecutive in Serie A), conditi da due assist. Una media che lo proietta ad una probabile doppia cifra di reti a fine stagione un traguardo gratificante al primo anno in Italia.

A fare spazio a Mora dovrebbe essere Soulé, che ieri si è riaffacciato a Trigoria dopo gli impegni con la nazionale argentina. Il numero 18 ha svolto soltanto il riscaldamento insieme ai compagni di squadra, dedicandosi poi, con Castro e Balerdi, ad un allenamento differenziato per scaricare le tossine del viaggio intercontinentale. Oggi tutti e tre rientreranno in gruppo per la rifinitura, ma sembra difficile che Gasperini punti su di loro dall'inizio, replicando quanto era già successo contro il Como, primo match disputato alla ripresa dopo la precedente pausa. In quell'occasione vennero scelti Dybala e Pellegrini alle spalle di Malen, mentre stavolta la coppia di trequartisti dovrebbe essere formata dalla Joya e da Mora.

Il gioiellino, pagato 25 milioni con il 50% della rivendita rimasto alla società di Villas Boas, è stato anche lui impegnato con la propria nazionale, ma non ha disputato neanche un minuto, tornando alla base dopo la gara di martedì sera sul campo del Galles. Gasp, di solito, punta su chi ha potuto lavorare a Trigoria in settimana, cosa non accaduta con Soulé.Per lui è probabile una staffetta con Dybala, rientrato stabilmente in gruppo dopo la rognosa lesione al polpaccio che lo ha tenuto fuori più tempo del previsto.

Buone notizie per quanto riguarda la porta, con Svilar e Gollini che possono essere considerati del tutto recuperati. In particolare il portiere di Anversa ritroverà il suo posto tra i pali dopo aver dovuto saltare nove partite per la frattura al metatarso. Le sensazioni del piede sono buone e i miglioramenti sono notevoli giorno dopo giorno. Ristabilito anche il suo vice dopo il problema alla schiena che aveva costretto il tecnico a ripescare Vasquez contro Manchester e Sassuolo.Resterà ancora fuori Rensch, che ha ripreso a lavorare sul campo e punta al Psg. L'infermeria si è praticamente svuotata,con il solo Pellegrini alle prese con un lungo infortunio.