Carica Roma: da Parma a Parma. I 6 mesi d'oro di GaspLa penna degli Altri
APPENA ARRIVATO
PSG-Roma, voli per Parigi: posti disponibili con Ultraviaggi
Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....
Bozza nuovo dirigente. De Sisti visita Trigoria
IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Matteo Bozza sarà il nuovo braccio destro di Micheal Gandler. La Roma ha scelto il suo nuovo direttore vendite e partnership, il quale affiancherà l'attuale responsabile comm...
Certezza Mora
IL TEMPO (F.BIAFORA) - Udinese, Manchester United e Sassuolo. E ora pure il Parma. Nella sfida di domani al Tardini, Gasperini - oggi alle 13.30 la conferenza stampa - è pronto a lanciare nuovamente...
Boniek applaude Gasperini: "Giallorossi migliorati in tutto"
IL TEMPO (G.TURCHETTI) Zbigniew Boniek promuove la Roma di Gasperini. Dal sogno scudetto alle possibili mosse sul mercato di gennaio,l'ex giocatore giallorosso ha analizzato il momento della Roma. Qua...