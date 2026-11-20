LEGGO (F.BALZANI) Da Parma a Parma, un semestre in cui per la Roma di Gasperini è cambiato tanto. Anzi, tutto. Lo scorso 10 maggio,infatti, proprio al Tardini la squadra giallorossa era ad un passo dall'inferno, sotto 2-1 fino al 94° e con la Champions che sembrava sfumata. «Mi vedevo già in Conference», dirà alla fine Gasperini. La fine appunto, perché il gol di Rensch al 95' e il rigore di Malen al minuto 101 hanno cambiato la storia e fatto nascere una nuova Roma. Quella che non si sarebbe più fermata, che avrebbe conquistato il terzo posto e che ora punta dritta allo scudetto.

In questi sei mesi Gasperini ha plasmato il gruppo, cementato l'ambiente e creato un universo a sua immagine e somiglianza. Nel frattempo il tecnico ha macinato record su record. È imbattuto in campionato da 18 partite (14 vittorie e pareggi) ed ha già stabilito il suo record personale superando quella di 17 con l'Atalanta. Se fa risultato al Tardinieguaglia le ultime due strisce record della Roma, quella di Spalletti nel 2017 e quella di Ranieri nel 2025, entrambe con 19 partite utili consecutive.

Ora la sua Roma fa paura a tutti, compreso il Parma di Gilardino che domani (ore 18) sarà la prima avversaria di un tour de force da sette partite in un mese. Gasp ritrova la rosa al gran completo, fatta eccezione per il solo Pellegrini. Rispetto al 10 maggio scorso ci sarà anche un settore ospiti strapieno a sostenere Malen e compagni nella prima tappa di rincorsa a Lazio e Inter. Di nuovo a disposizione Dybala e Svilar e a centrocampo tornerà la diga formata da Koné e Cristante.Col francese in campo la Roma ha subito una media di 0,5 gol a partita, senza di lui sale a 2. Insomma una bella differenza. È ufficiale, infine, la nomina di Matteo Bozza come nuovo Direttore Vendite e Partnership del club.