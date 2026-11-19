La truppa di Gasperini ha ritrovato non solo gli argentini ma pure i portiere. E nel video che il club ha pubblicato sui propri canali social si vede un Gollini in forma. Il portiere che ha preso il posto di Svilar nel corso delle ultime settimane è tornato anche lui dopo i problemi alla schiena.

E lo stesso si è pure esaltato dopo una parata ai danni di Malen: "L'hai presa questa?" chiede col dito alzato al cameramen. Se la rivedrà sicuro.