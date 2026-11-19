Roma femminile di Piovani gioca al Da Luz il quinto e penultimo turno della League Phase di Champions League. Alle 21 ladigioca al Da Luz il quinto e penultimo turno della

Piovani ha fatto le scelte: Le giallorosse, qualora riuscissero ad ottenere una vittoria, sarebbero quasi certe del passaggio del turno, o per meglio dire della qualificazione per i playoff. Intantoha fatto le scelte: non ci sono Greggi e Rieke, due titolari, entrambe ferme per infortunio. Ma la Roma ha un solo risultato a disposizione per continuare a sperare, perché poi nell'ultimo turno ospiterà in casa il Real Madrid è il livello è molto alto.

ROMA (4-3-1-2): Baldi; Thogersen, Antoine, Oladipo, Oliviero; Doms, Heatley, Pandini; Giugliano; Van Dooren, Corelli.

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Alla fine del primo tempo la Roma è sull'1-1 sul campo del Benfica. In vantaggio sono passate le giallorosse con Van Dooren. Poi le lusitane, al minuto 40, hanno impattato con Moller.