Artem Dovbyk col Bologna non è stato dei migliori. Poche presenze, diversi problemi fisici, e un idillio mai esploso. Ecco perché gli emiliani starebbero pensando, stando alle ultime notizie, o all'interruzione del prestito oppure all'addio anticipato, magari trovando un altro acquirente. L'impatto dicol Bologna non è stato dei migliori. Poche presenze, diversi problemi fisici, e un idillio mai esploso. Ecco perché gli emiliani starebbero pensando, stando alle ultime notizie, o all'interruzione del prestito oppure all'addio anticipato, magari trovando un altro acquirente.

Non sarà comunque facile, secondo le informazioni del sito: anche se il Bologna cambierebbe volentieri una pedina in attacco, riuscire a piazzare l'ucraino rimane complicato. Dovbyk avrebbe bisogno di essere rilanciato, ma le possibilità sono poche. Tutto dipende dalle condizioni fisiche. Insomma, potrebbe rimanere tutto invariato fino alla fine dell'anno, quando dopo il prestito l'ex Girona è destinato a tornare a Trigoria.

(tuttomercatoweb)