TELE RADIO STEREO - Paulo Sérgio, ex attaccante della Roma, è intervenutoai microfoni di dell'emittente radiofonica. L'ex giallorosso ha parlato del suo legame con la Capitale, del possibile arrivo di Endrick, delle qualità di Wesley e delle ambizioni della squadra allenata da Gian Piero Gasperini. Le sue parole:

Paulo, sei appena tornato in Brasile dopo essere stato in Germania. Hai conosciuto tanti Paesi nella tua carriera, ma a Roma hai lasciato un pezzo di cuore.

«Come no, come no. Roma è rimasta nel mio cuore fino a oggi. Ero lì un mese fa con Aldair, stavamo a chiacchierare un po’ della Roma. Forse il prossimo anno vengo a Roma per trovarli».

Si parla molto di Endrick, che conosci personalmente. Pensi che con Gasperini possa diventare il fenomeno che tutti si aspettano?

«Guarda che con Endrick io sono stato quando era ragazzino. Lui ha vinto un premio in Brasile come ragazzo più forte dell’anno, penso sia stato due anni fa. Io sono stato con lui, con suo padre e con sua mamma. Guarda che è un bravo ragazzo. Penso che al Real Madrid non sia stato ciò che lui si aspettava. Però, se riesce ad andare alla Roma, penso che sia un grande acquisto. È un grande giocatore, è un grande ragazzo e può fare bene».

Quanto varrebbe oggi Paulo Sérgio, campione del mondo con il Brasile e d’Europa con il Bayern Monaco?

«Guarda che ne stavo parlando un paio di anni fa con Rummenigge. E Rummenigge ha detto che un giocatore come me oggi penso che guadagnerebbe sette milioni di euro. Però è completamente diverso, per quello che ho vinto, per quello che ho fatto in Europa. In quel momento, quando sono arrivato in Germania, potevano giocare solo tre stranieri. Guarda che penso che avrei avuto tantissimo valore».

Cosa pensi di Wesley, altro brasiliano arrivato alla Roma?

«Wesley è un bravo ragazzo, un bel giocatore. Penso che abbia imparato bene a giocare in questo momento. Ha avuto un po’ di problemi fisici, ma è un giocatore che ha giocato in una squadra grande come il Flamengo e per questo può giocare in qualsiasi squadra».

Dove può arrivare la Roma di Gasperini in questa stagione?

«Non lo so, fino adesso non lo so. Penso che abbia cominciato bene, dopo ha avuto un po’ di problemi. Però è una Roma che può fare bene, una Roma che può rimanere in zona qualificazione Champions. Adesso, per vincere, non lo so. Dovremo aspettare un po’ di più».

Per concludere, vuoi mandare un messaggio ai tifosi della Roma, che ancora oggi ti ricordano con grande affetto?

«Guarda che i tifosi della Roma sono sempre rimasti nel mio cuore. Sono stato di recente e ho parlato un po’ con Aldair, ci ritroveremo presto anche per giocare insieme ad Assunçao. Quando ci troviamo parliamo sempre di quel momento che abbiamo passato nella Roma. Per me è sempre stata una città bellissima. Mia moglie non voleva più andare via, però siamo andati a Monaco. Io, sempre quando penso all’Europa, parlo tantissimo della Roma, perché sono state due belle stagioni dove ho fatto tantissimi gol. Voglio salutare tutti quanti, anche perché la Roma è rimasta sempre nel mio cuore”