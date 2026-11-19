Diego Tavano, agente di Edoardo Bove , ha rilasciato un'intervista a TMW. Queste le sue parole:

Come è nata l’idea del documentario?

“Subito dopo che era fuori pericolo parlavamo con i genitori e con Edoardo, che ha approcciato dicendo: ‘Ma che dici se ci facciamo seguire e vediamo dove arriviamo?’. Così mi sono subito attivato cercando di dargli una mano. Ho chiamato Edoardo Leo, gli ho spiegato l’idea e ci ha messo subito a disposizione una troupe. Tutto ciò che si vede nel film è vero. Reale. Aveva ventidue anni quando è successo l’incidente, vi posso garantire che mi ha insegnato tante cose nonostante la sua giovane età. Mi ha insegnato ad avere più coraggio, quando gli parli ti dà l’idea di essere un uomo maturo. Solo un ragazzo del genere poteva avere la forza e l’umiltà di spogliarsi completamente di qualsiasi tipo di freno inibitorio e farsi vedere nei momenti di difficoltà e condividere con tutti il messaggio di non mollare. Il suo obiettivo era quello di giocare a calcio, è la sua vita. E con tutte le sue forze è riuscito a tornare in campo. Già prima del film e di tutto ciò che stavamo costruendo sapeva che avrebbe dato un messaggio a tutte le persone che vivono un momento di difficoltà. Voleva far vedere che non bisogna mai mollare, una caratteristica dell’Edoardo calciatore”.

Si guarda indietro e ripensa al 1° dicembre 2024. Cosa le viene in mente?

“Quel giorno ero negli Emirati Arabi, lontano. Non l’ho mai raccontato: Edoardo stava facendo bene, era in un momento top e sapevo che era una partita importante. Come mi succede con alcuni dei miei atleti, quando guardo le partite lo faccio con grande tensione. Stavo guardando la partita, a un certo punto salta il segnale. Subito dopo il gol annullato di Lautaro si blocca il segnale, io impreco. Non ho visto in diretta il momento dell’incidente, come un segnale per non farmi soffrire e stare male. E intanto mi arrivavano messaggi del tipo: ‘Facci sapere come sta Edoardo’, oppure ‘Stai tranquillo, non è niente’. Vedo Lautaro fare gol e si stacca la linea. Non poteva essere successo niente, ho pensato che si fosse fatto male a una caviglia o a un ginocchio. Poi mi hanno detto che Edo era andato giù. Inizio a tremare, ero lontano, inerme. Dopo sette-otto minuti è ripartito il collegamento. Non ho visto quello che gli era successo, qualcuno me l’ha voluto risparmiare. Altrimenti sarei caduto insieme a lui”.

Come è nata l’idea Watford?

“Gian Luca Nani mi fece una telefonata ad agosto 2025. Ma venivamo da un’operazione che non ci aveva ancora fatto fare lo step per giocare. Gli dissi: ‘Ora non si può, ma teniamola viva’. Nani mi ha dato apertura. Intanto era arrivata un’offerta importante dal Canada. Ma in quel momento non contavano i soldi. Edo ha pensato solo a stare bene e così abbiamo scelto il Watford”.

Ha un contratto con il Watford fino al 2031. Dove immagina Bove l’anno prossimo?

“Quest’anno ha iniziato fortissimo. Poi ha avuto un piccolo problema a un ginocchio, ma lo ha superato completamente. Stava facendo bene, è tornato ai suoi livelli. Considerato che la Championship è un calcio differente, ha dovuto adattarsi ma lo sta facendo bene. Se non abbiamo luce verde per l’Italia, arrivare in Premier League sarebbe un sogno. Ma averlo visto esultare e fare gol è stata già una grande emozione”.

(tmw.com)