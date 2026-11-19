Hans Nicolussi Caviglia ha parlato in vista della sfida contro la Roma, in programma sabato 21 novembre al Tardini. Queste le sue parole: "Conosciamo sicuramente le qualità delle squadre di Gasperini. Oltretutto, adesso sono a un livello già avanzato del loro percorso, perché si conoscono da tempo e lavorano insieme da più di un anno. Il nostro obiettivo sarà sicuramente quello di competere. Credo che sarà una bella partita e non vediamo l'ora di scendere in campo".

(sky sport)