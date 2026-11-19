Stephan El Shaarawy, attualmente in forza al Genoa del suo ex compagno e allenatore in giallorosso Daniele De Rossi, ha rilasciato un'intervista al quotidiano in cui ha toccato diversi temi. Il 'Faraone' è tornato a parlare anche della finale di Europa League persa a Budapest nel 2023, una ferita ancora aperta. , attualmente in forza al Genoa del suo ex compagno e allenatore in giallorosso, ha rilasciato un'intervista al quotidiano in cui ha toccato diversi temi. Il 'Faraone' è tornato a parlare anche della finale di Europa League persa a Budapest nel 2023, una ferita ancora aperta.

[...] Quanto è stato determinante De Rossi nella scelta?

"Quest'estate ci siamo sentiti parecchio. Le cose si sono un po' allungate per alcune dinamiche di mercato, ma ho continuato ad allenarmi e parlavamo dei programmi da seguire. Lo tenevo aggiornato su tutto. La presenza di Daniele ha avuto un peso importante. Ho avuto una ricca offerta dall'Arabia, ma avevo bisogno di sentirmi ancora vivo"

Come è cambiato DDR da compagno di squadra ad allenatore?

"L'ho ritrovato come l'avevo lasciato a Roma: una persona di grande carattere, un leader, così l'ho sempre riconosciuto all'interno dello spogliatoio. Sa motivare, caricare, cosa dire alla squadra, sempre nel modo e al momento giusto. Grande persona e allenatore preparato"

[...] Dopo il Milan, il Monaco. Non distante da casa, Savona. Poi il mancato riscatto per una presenza.

"Valutai con la mia famiglia che fosse la scelta più giusta, ma l'ultimo mese e mezzo mi allenai da solo, di nuovo frustrato, deluso. Per fortuna arrivò la Roma: un cambiamento netto, una rinascita con gol di tacco al volo sotto la Sud all'esordio"

E allora perché andò in Cina?

"Non posso negare che l'aspetto economico abbia avuto un peso importante nella scelta. L'esperienza non è stata brutta, ma molto difficile: è scoppiato il Covid, il campionatosi è fermato 7 mesi, per la quarantena non potevo tornare a Shanghai. Cosi decisi di interrompere il rapporto e tornare alla Roma. Tutto perfetto, tranne quella finale di Europa League che avrebbe cambiato la storia del club... Qualcuno non ce l'ha permesso" [...]

(Gasport)