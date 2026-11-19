El Shaarawy: "La finale di Europa League avrebbe cambiato la storia. Qualcuno non ci ha permesso di vincerla"La penna degli Altri
APPENA ARRIVATO
PSG-Roma, voli per Parigi: posti disponibili con Ultraviaggi
Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....
La metro di Pietralata col nome di Viola
Il Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti e la vicepresidente Annarita Leobruni hanno formalizzato una richiesta indirizzata al consigliere capitolino Riccardo Corbucci affinché presenti una...
Galantic è tornato a Trigoria: atteso il confronto di mercato con Gasperini e D'Amico
La Roma è pronta a ripartire. La sosta per le nazionali giunge al termine e la squadra di Gasperini è completamente proiettata al match di sabato contro il Parma. A Trigoria, oltre ai vari nazionali,...
Svilar: il Cies lo conferma come miglior portiere della Serie A. È il 17esimo più prezioso al mondo
Mile Svilar è pronto a tornare in campo dopo la microfrattura al dieto del piede. Il portiere lavora a Trigoria e nonostante un po' di fastidio avvertito nel calciare, con molta probabilità tornerà a...