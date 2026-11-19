Tavano (ag. Bove): "È tornato ai suoi livelli. Se non può giocare in Italia, la Premier sarebbe un sogno"

nov 19, 17:20

Diego Tavano, agente di Edoardo Bove, ha rilasciato un'intervista a TMW. Queste le sue parole: Come è nata l’idea del documentario? “Subito dopo che era fuori pericolo parlavamo con i genitori e con E...