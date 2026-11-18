Femminile, le convocate per Benfica-Roma: out anche RiekeRoma Femminile
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Svilar parzialmente in gruppo: domani tornano gli argentini
La Roma continua a lavorare in vista del ritorno in campionato con il Parma in programma sabato pomeriggio alle 18 al Tardini. Dybala e Mancini hanno risolto i loro problemi e così come è successo ier...
Roma Femminile, Piovani alla vigilia con il Benfica: "Squadra forte, dovremo essere aggressive e attente alle loro ripartenze"
Alla vigilia della sfida di Women's Champions League tra Benfica e Roma, il tecnico giallorosso Gianpiero Piovani ha fatto il punto sulle condizioni fisiche e mentali della squadra. Nonostante la stan...
Parma-Roma, dalle 16 la vendita dei biglietti per il settore ospiti: le info
Arrivato il via libera del CASMS, scatta la vendita dei tagliandi per il settore ospiti dello stadio Ennio Tardini in vista della sfida tra Parma e Roma, in programma sabato alle ore 18:00. I tifosi...