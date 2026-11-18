Ventisette gol in 34 partite: signore e signori, questo è Donyell Malen. Numeri da capogiro, da centravanti di razza, da attaccante capace di spostare gli equilibri e trascinare un’intera squadra. (...) Dalla Premier League alla Bundesliga, diversi club hanno cominciato a seguirlo con grande attenzione in vista del mercato estivo. La Roma, però, non vuole farsi trovare impreparata: è pronta a riconoscere il valore del suo trascinatore con un adeguamento contrattuale. (...) A Trigoria si preparano ad aprire il confronto con il suo entourage. L’obiettivo è discutere un rinnovo accompagnato da un adeguamento economico che riconosca il peso specifico di Malen e il suo rendimento, ormai da protagonista assoluto anche a livello internazionale. Quando è arrivato nella Capitale, lo scorso gennaio, Bobby aveva accettato uno stipendio fino al 2030 da circa 3,7 milioni di euro netti a stagione più bonus, inferiore rispetto a quello che percepiva all’Aston Villa: 4,6 milioni più altri 700mila euro di bonus. Una scelta accompagnata da una stretta di mano con la società, legata proprio alla possibilità di rivedere l’accordo nel caso in cui le prestazioni fossero state all’altezza delle aspettative. (...) Adesso la Roma è pronta a parlare con l’entourage per riconoscergli un trattamento da centravanti (ancor di più) di livello. Il nuovo stipendio con una durata più lunga supererebbe i 4 milioni netti, andando oltre l’attuale soglia rappresentata da Svilar, oggi il calciatore più pagato della rosa (...)

(corsport)