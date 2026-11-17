La Roma non molla Endrick e il pressing va avanti con costanza. I contatti con la Roc Nation, l'agenzia che cura gli interessi del brasiliano, sono continui. Sia l'entourage sia il calciatore sarebbero favorevoli a un trasferimento in giallorosso.

Il problema resta Mourinho. In estate la Roma aveva già provato ad affondare il colpo, trovando però il muro alzato dal tecnico portoghese. Il via libera dipende ancora da lui, responsabile del blocco del giocatore in estate.

D'Amico ci riproverà a gennaio, puntando a un prestito con diritto di riscatto, il Real non vorrebbe cederlo a titolo definitivo. L'attaccante ha trovato poco spazio e, dopo il successo dei blancos sulla Roma in Champions, ha ammesso di poter valutare un addio a gennaio, stesse parole ribadite in nazionale con la Seleçao.

LR24