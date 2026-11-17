Brasile ha vinto 7-0 contro Singapore, in zona mista si è fermato anche Endrick, attaccante accostato alla Roma in più di una occasione. Alla fine dell'amichevole che il suoha vinto 7-0 contro Singapore, in zona mista si è fermato anche, attaccante accostato allain più di una occasione.

I giornalisti hanno posto una domanda al giocatore sul poco minutaggio che lo stesso sta trovando dentro la formazione madrilena. Endrick non si è sbilanciato: "Una decisione di Mourinho" ha detto. E ha anche aggiunto: "Parliamo del club più importante del Mondo, spero di passare la mia vita lì ed essere d'aiuto per la società e i compagni".