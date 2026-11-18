Roma Femminile, Piovani alla vigilia con il Benfica: "Squadra forte, dovremo essere aggressive e attente alle loro ripartenze"Roma Femminile
🎙️ L'intervista di Gianpiero Piovani alla vigilia di #BenficaRoma #ASRomaFemminile https://t.co/6AZCrLkLKP— AS Roma Femminile 🇮🇹 (@ASRomaFemminile) November 18, 2026
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