Women's Champions League tra Benfica e Roma, il tecnico giallorosso Gianpiero ha fatto il punto sulle condizioni fisiche e mentali della squadra. Nonostante la stanchezza accumulata da chi ha giocato di più e il valore delle avversarie, l'obiettivo resta quello di imporre il proprio gioco in trasferta. Alla vigilia della sfida ditra, il tecnico giallorosso Piovani ha fatto il punto sulle condizioni fisiche e mentali della squadra. Nonostante la stanchezza accumulata da chi ha giocato di più e il valore delle avversarie, l'obiettivo resta quello di imporre il proprio gioco in trasferta.

Ecco le dichiarazioni dell'allenatore:

Come ha ritrovato la squadra e come arrivate a questa sfida?

"Dopo i due giorni di vacanza, le ragazze le ho ritrovate bene e quindi dobbiamo cercare di fare il massimo per poter affrontare poi giovedì questa partita difficilissima, perché il Benfica è una squadra forte. A livello mentale ci arriviamo bene perché giustamente abbiamo fatto una partita dove abbiamo rincorso quasi sempre, nello stesso tempo però l'abbiamo anche vinta e quindi credo che mentalmente stiano bene. A livello fisico è normale che chi sta tirando la carretta da molto tempo sia un po' carico, quindi dovremo essere brave nella gestione della gara".

È soddisfatto delle prestazioni di chi fino a prima di questo ciclo di partite aveva trovato meno spazio?

"Assolutamente sì, ho fatto anche i complimenti personali a Sofia Jahnukainen che ha giocato dal primo minuto ed è stata tolta solo per un motivo tattico, perché avrebbe meritato di rimanere dentro. Quindi anche lei ha avuto il suo spazio, come l'ha avuto poi dopo per pochi minuti chi è subentrato. Le ragazze vanno un po' tutte coinvolte perché giustamente fanno parte di un gruppo dove si sta lavorando tutti insieme bene e dove ci stiamo togliendo delle belle soddisfazioni. È giusto che anche chi sta giocando un po' meno abbia questo spazio, soprattutto in questo momento".

Il Benfica ha sei punti in classifica: si aspetta una squadra corta che potrebbe accontentarsi anche del pareggio?

"Assolutamente no, il Benfica è una squadra che gioca sempre per vincere e non si accontenterà sicuramente del pareggio,soprattutto perché gioca in casa nello stadio della prima squadra. Sarà sicuramente una partita dove noi dovremo stare molto attente alle loro ripartenze e dovremo fare una gara sulla carta in cui provare a vincere: vorremmo essere aggressive. Dipende un po', ripeto, da come stiamo, però l'obiettivo è quello di andare a fare la partita per provare a vincere. Dall'altra parte troveremo una squadra che in casa loro è molto tosta, molto brava nelle ripartenze e soprattutto con i due esterni che sono molto veloci. Dovremo stare attente".