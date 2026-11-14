Roma Femminile, Piovani: "La squadra ha un grande cuore. Ora dobbiamo recuperare energie perché con il Benfica c'è un'altra finale"

. Al Tre Fontane finisce 6-5 per le giallorosse, decide il gol di Pilgrim allo scadere. Il tecnico giallorosso ha parlato così ai microfoni ufficiali del club: "Un cuore grande. Le ragazze anche sbagliando tanto, è normale in questo momento perché stiamo facendo un tour de force incredibile. Ho detto che dobbiamo fare queste tre partite e poi ci sarà la sosta per le nazionali. Dovevamo stringere i denti e oggi hanno fatto davvero una prestazione soprattutto nella rincorsa, perché andare sotto tre volte non era facile recuperare e noi lo abbiamo fatto anche con qualità, i gol fatti sono stati di ottima fattura. Sono felice per loro perché questo è un percorso che stiamo facendo insieme bellissimo che stiamo impreziosendo con delle prestazioni come quella di oggi, magari meno positiva sotto il punto di vista tecnico, però sotto il punto di vista del risultato ci dà grande fiducia per il futuro. Tra quattro giorni abbiamo un'altra partita contro il Benfica per poter giocarci la qualificazione". Settimo successo su altrettante partite per l a Roma Femminile di Gian Piero Piovani che non arresta il proprio cammino vincendo una partita pazza contro il Parma Al Tre Fontane finisce 6-5 per le giallorosse, decide il gol di Pilgrim allo scadere. Il tecnico giallorosso ha parlato così ai microfoni ufficiali del club: ". Ho detto che dobbiamo fare queste tre partite e poi ci sarà la sosta per le nazionali. Dovevamo stringere i denti e oggi hanno fatto davvero una prestazione soprattutto nella rincorsa, perché andare sotto tre volte non era facile recuperare e noi lo abbiamo fatto anche con qualità, i gol fatti sono stati di ottima fattura. Sono felice per loro perché questo è un percorso che stiamo facendo insieme bellissimo che stiamo impreziosendo con delle prestazioni come quella di oggi, magari meno positiva sotto il punto di vista tecnico, però sotto il punto di vista del risultato ci dà grande fiducia per il futuro. Tra quattro giorni abbiamo un'altra partita contro il Benfica per poter giocarci la qualificazione".

Una vittoria dà più energia e permette di recuperare la stanchezza

"La stanchezza purtroppo rimane quella. Di sicuro c'è la gioia e l'entusiasmo di aver vinto una partita che sembrava persa. Alla fine l'abbiamo ribaltata, non è la prima volta che capita, magari anche deve succedere un po' meno perché da allenatore c'è sempre il cuore che freme. Le ragazze sono state davvero brave, tutte insieme dobbiamo recuperare queste energie perché tra quattro giorni ci aspetta un'altra finale"