Allarme rientrato in Germania, soprattutto in casa Lipsia. Infatti El Aynaoui che ha lasciato in anticipo il ritiro della sua nazionale sembra recuperato dal problema fisico.

Il, spiega il sito, è assai contento delle prestazioni dell'ex. E se dovesse continuare a impressionare come ha fatto fino ad oggi, i tedeschi eserciteranno senza dubbio