IL TEMPO (A.DI PASQUALE)

Vittoria fondamentale. A Lisbona la Roma batte 3-2 il Benfica e resta in corsa per i playoff. Doppietta di van Dooren e rete in pieno recupero di Jahnukainen: sono 7 i punti raccolti dalle giallorosse, che possono pensare con più serenità all'ultimo, delicato, impegno del girone, da giocare in casa con il Real Madrid a dicembre.

Piovani deve fare i conti con assenze e calciatrici non al top della forma dopo gli impegni ravvicinati dell'ultimo periodo.Per sostituire Greggi, parte con Heatley in mediana. Tra i pali Baldi; dietro Thogersen, Oladipo, Antoine e Oliviero; in mezzo al campo quindi Pandini, Heatley e Doms con Giugliano alle spalle di Corelli e van Dooren.

Pronti via, la Roma si fa vedere subito in area portoghese ma poi sono le padrone di casa a creare la prima vera azione pericolosa con Raysla. Un'occasione che serve alle giallorosse per reagire e trovare il vantaggio: Antoine mette in mezzo,Pauels tentenna tra i pali e van Dooren, di testa, fa 1-0. Gara aperta con le capitoline poco precise ma anche vicine al raddoppio e le portoghesi che prendono coraggio con il passare dei minuti fino a trovare il pari sul finire del primo tempo:Moller dal limite fa partire un destro imparabile per Baldi.

Cambia Piovani all'intervallo, passa al 4-2-3-1 con Bergamaschi e Pilgrim che prendono i posti di Pandini e Heatley.Dopo 10' la Roma ritrova il vantaggio: Bergamaschi prova la conclusione, la palla finisce sui piedi di van Dooren che sigla la sua doppietta personale. Le lusitane però non mollano e Sabastine pareggia i conti. Piovani inserisce anche Piemonte e a seguire Jahnukainen per provare a dare maggiore peso offensivo e proprio dalla finlandese arriva il gol del definitivo 3-2.

Un successo prezioso, che alimenta le speranze giallorosse di approdare agli spareggi. Ora testa alla trasferta di domenica in casa del Como Women, ultima tappa del tour de force del momento. Giugliano e compagne, prime a punteggio pieno in Serie A a +5 dall'Inter, vogliono andare alla sosta senza lasciare niente per strada. Intanto il ct Soncin, per il secondo e decisivo turno dei playoff mondiali, ha convocato 5 giallorosse: Baldi, Bergamaschi, Oliviero, Gugliano e Piemonte.