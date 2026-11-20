Parma-Roma, i convocati di Gilardino. Recuperato Diego CarlosAltre
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PSG-Roma, voli per Parigi: posti disponibili con Ultraviaggi
Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....
A Parma c'è nebbia: la Roma atterra a Bologna e si muove in pullman
Cambio di programma per la Roma: la squadra giallorossa è stata costretta ad atterrare a Bologna e adesso sta raggiungendo in pullman Parma. Non è stato possibile atterrare nella città dove domani la...
Palladino elogia Dovbyk: "L'ho visto con un altro piglio"
In prestito al Bologna fino alla fine della stagione, nelle ultime settimane si è molto discusso del futuro di Dovbyk. Dalla possibilità di interrompere il prestito da parte degli emiliani al passagg...
Malen: "Pausa breve, ritorno a lavoro"
Anche Malen è pronto a tornare. Il bomber della Roma, in un post sui social, ha pubblicato diverse foto di questi giorni senza campionato. Lui è andato a giocare con la maglia della sua nazionale, l'...