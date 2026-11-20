Alberto Gilardino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma. L'allenatore ha parlato anche del suo rapporto con Gian Piero Gasperini. Ecco le sue parole. Il tecnico del Parma,, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma. L'allenatore ha parlato anche del suo rapporto con. Ecco le sue parole.

Che rapporto c'è tra lei e Gasperini?

"Gasperini, oltre ad averlo avuto come allenatore in un età dove pensavo di non essere arrivato ma di aver raggiunto un livello tale da non poter fare qualcosa in più, lui invece è stato bravo a tirarlo fuori. Qui si racchiude la sua bravura, che la Roma rispecchia in tutto e per tutto, ha plasmato una squadra e a farla sua in poco tempo. Si è fatto comprare i giocatori forti che vuole lui. I bravi allenatori sono bravi anche in questo. Sono felice di rivederlo domani"

Quanto è difficile affrontare Gasperini?

"Riesce a tirare fuori tutto da tutti i giocatori. Giocare contro Gasperini è sempre complicato, nella sua versatilità e qualità nel non dare punti di riferimento, creare tanta densità in zona palla e nelle corsei, avere giocatori nell'ultimo terzo di campo come Soulé, Dybala, Castro... possono decidere la partita in ogni momento per la loro qualità. Noi dovremo essere attaccati alla gara con grande mentalità in fase difensiva, ma consci di poter sfruttare le opportunità. La Roma è una delle squadre che gioca il miglior calcio in Italia. Dobbiamo capire che partita ci aspetta ed essere abili e astuti quando avremo delle occasioni. Perché le occasioni ci saranno e dovremo essere bravi a sfruttarle"

La condizione della squadra?

"Abbiamo avuto modo di lavorare a ranghi ridotti. Alcuni ragazzi erano in nazionale. Ho ritrovato questi ragazzi con grande entusiasmo, stanno tutti bene. Ieri è rientrato Troilo e oggi farà il primo allenamento con la squadra, è motivato e felice. Gli infortunati? Stiamo cercando di recuperarli, li valuterò oggi nell'ultimo allenamento, per vedere se possiamo recuperarli già domani per portarli in panchina. C'è grande positività da parte di tutto l'ambiente. Ndiaye è squalificato, Romero è avanti nel recupero e mi auguro che possa rientrare ad allenarsi singolarmente settimana prossima, al momento non può fare contrasti. Bernabé sta bene, si è allenato tutta la settimana, sarà della partita, poi starà a me valutare se impiegarlo dal primo minuto o meno. Il resto della squadra ha lavorato bene, abbiamo messo carichi di lavoro importanti, abbiamo fatto un'amichevole che ha consentito di giocare anche a chi lo ha fatto meno".