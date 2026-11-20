Flavio Cobolli, dopo la sconfitta in due set contro Tiafoe ha definitivamente abbandonato le Atp Finals che si stanno giocando a Torino. Il tennista romano oggi affronterà Alcaraz nell'ultima partita del girone, ininfluente, però, in chiave qualificazione.

Cobolli, noto tifoso romanista, ha incontrato i tifosi al Fan Village e ha risposto a delle domande che riguardano anche il mondo giallorosso. Alla domanda se preferirebbe vincere gli Internazionali o vedere la Roma vincere lo Scudetto, il tennista con un sorriso ha risposto: "Gli Internazionali". Poi ha parlato dei suoi idoli, nel calcio e nel tennis: "Daniele De Rossi nel calcio e Fabio Fognini nel tennis".