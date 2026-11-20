La casa nel centro di Lucerna rappresentava un rifugio per Sascha Britschgi. Ci viveva con mamma, papà e suo fratello maggiore Yan. (...) Lui e suo zio lo hanno avvicinato al pallone durante un'infanzia in cui la famiglia ha tirato la cinghia.

Come si è ritrovata la sua famiglia in Svizzera?

“Mia mamma era arrivata dal Camerun per studiare e, successivamente, ha conosciuto mio papà, con il quale si è sposata. Lui è falegname, lavora il legno. Mia madre è un'insegnante”.

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La persona più importante della sua vita?

“Mia mamma, una persona molto forte che mi ha insegnato tantissimo. Mai abbassare la testa davanti alle difficoltà, essere sempre positivi e andare avanti. Quando ha scoperto del Parma ha pianto”.

E lei?

“Io ho provato tantissime emozioni, ma soprattutto ero felice e ridevo: era qualcosa di incredibile. Avevo giocato appena tre partite al Lucerna, quando il direttore Pettinà mi ha chiamato. Quella telefonata è stata una grande soddisfazione per me, mi ha spinto a dare tutto”.

Quali sono state le difficoltà maggiori nell'arrivare a Parma per un ragazzo di 19 anni?

“Non c'è mai stato un momento particolarmente difficile, perché ho avuto tutta la famiglia alle spalle che mi ha sempre sostenuto. (...) Forse l'unica difficoltà iniziale è stata la lingua ma, essendo abbastanza simile al francese, l'ho imparata velocemente”.

Su quali aspetti sente di dover ancora migliorare?

“Ci sono sempre tante cose da migliorare, perché nessuno è perfetto.Solo Messi lo è. Penso di dover crescere ancora molto sia nella fase offensiva sia in quella difensiva, con e senza palla. (...)”

C'è un calciatore a cui si è ispirato in particolare?

“Trent Alexander-Arnold. Da quando ho iniziato a giocare da terzino,nel 2018, quando avevo 13 anni, ho cominciato a guardarlo. Ha vinto la Champions League, è un giocatore fortissimo e anche lui è arrivato molto giovane a grandi livelli. Mi piacerebbe diventare come lui”.

Come si prepara la partita contro la Roma?

“Sappiamo di affrontare una squadra molto forte e in questo campionato non ha ancora perso. Penso che sia in un buon momento, ma noi giochiamo in casa, davanti ai nostri tifosi e con le nostre idee. Faremo di tutto per vincere”.

C'è un calciatore che teme in particolare?

“Malen. Che giocatore forte! Vorrei scambiare la maglia con lui. Ha giocato nel Borussia Dortmund, il mio club preferito”.

Che cosa è cambiato nel Parma dall'inizio della stagione, a parte l'allenatore?

“Non lo so ancora esattamente, penso che Gilardino abbia portato le sue idee. Contro l'Atalanta abbiamo vinto 3-0 e anche contro il Bologna abbiamo disputato una buona partita, pure in dieci, nonostante la sconfitta. Credo che stiamo crescendo”.

Preferisce giocare da quarto o da quinto?

“Non ho una posizione preferita. Dove il mister decide di schierarmi, gioco.(...)”

Quali sono le sue caratteristiche migliori?

“Mi piace attaccare la profondità e andare al cross. Cerco anche di aiutare e motivare la squadra attraverso i miei movimenti e il posizionamento in campo”.

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(Corsport)