Sul fronte fascia sinistra lasta compensandocon l'adattamento tattico degli esterni in rosa, come, maper aggiungere un profilo naturale. Come riportato da quotidiano, l'attenzione del direttore sportivo giallorosso si posa sudell'Atlético Mineiro: classenato a Vitória,cresciuto nel vivaio delprima del passaggio alnel 2022. Promosso in prima squadra a inizio 2026 da Jorge Sampaoli e già nel giro del Brasile Under 20, il 18enne ha collezionatosegnando anchecontro il Ceará; nonostante la fitta concorrenza e un, il club capitolino valuta la pista per inserirlo con calma.