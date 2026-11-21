Donyell Malen è semplicemente inarrestabile. L'olandese, nel match ancora in corso contro il Parma, ha siglato un'altra tripletta con la maglia giallorossa. Sono 25 i gol siglati in Serie A con la Roma, un dato impressionante per Malen che da quando è arrivato nella Capitale, ovvero dallo scorso gennaio, non ha mai smesso di segnare.

Malen è solo il secondo giocatore nella storia della Roma a segnare almeno 26 gol in Serie A in un singolo anno solare. L'altro a riuscirsi è stato Manfredini nel 1960.

26 - Donyell #Malen (26 nel 2026) è solo il secondo giocatore nella storia della #Roma capace di segnare più di 25 gol in un singolo anno solare di #SerieA, dopo Pedro Manfredini (26 nel 1960). Bobby. https://t.co/qjpSQVxHP9 — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 21, 2026

Numeri incredibili quelli di Malen. Un altro record si aggiunge dopo il poker al Parma di questa sera. L'attaccante olandese della Roma è a 26 gol in 2.223 minuti con la Roma in Serie A. Un gol ogni 85,5 minuti.