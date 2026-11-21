Malen sempre più da record: è solo il secondo giocatore nella storia della Roma a segnare almeno 26 gol in un anno solare in Serie ACampionato
26 - Donyell #Malen (26 nel 2026) è solo il secondo giocatore nella storia della #Roma capace di segnare più di 25 gol in un singolo anno solare di #SerieA, dopo Pedro Manfredini (26 nel 1960). Bobby. https://t.co/qjpSQVxHP9— OptaPaolo (@OptaPaolo) November 21, 2026
Aggiornamento. Dopo il poker al Parma, Malen è a 26 gol in 2.223 minuti con la Roma in Serie A. Un gol ogni 85,5 minuti ✈️ https://t.co/PmJjZdjq7R— Kickest (@Kickest_it) November 21, 2026
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Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....
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