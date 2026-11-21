Brutto infortunio per Desiré Doué. Il classe 2005 di proprietà del PSG è uscito in barella nel match in corso contro il Nizza dopo aver realizzato il gol del momentaneo vantaggio. L'infortunio non è arrivato con un contrasto di gioco, l'esterno offensivo, infatti, si è fatto male nel tentativo di gestire un pallone. Un infortunio che sembra grave tanto che è stata necessaria la barella per farlo uscire dal rettangolo di gioco. Il PSG sarà l'avversario della Roma mercoledì 25 novembre in Champions League e molto probabilmente dovrà fare a meno di Doué.

Désiré Doué is subbed off due to a knee injury — came off in a stretcher and was crying, with what looks to be likely season ending ACL injury. 😕 https://t.co/P2wztKL0E2 — PSG Report (@PSG_Report) November 21, 2026