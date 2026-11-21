Parma-Roma allo Stadio Tardini, l'amministratore delegato gialloblù Federico Cherubini ha parlato a DAZN del momento della squadra di Gilardino, della difesa in emergenza e del primo report di sostenibilità del club. Prima del calcio d'inizio diallo Stadio Tardini, l'amministratore delegato gialloblùha parlato adel momento della squadra di, della difesa in emergenza e del primo report di sostenibilità del club.

Sei partite fa eravamo insieme a San Siro all’esordio di Gilardino. Ora ci ritroviamo in un momento importante per il Parma, perché probabilmente, dopo un inizio difficile nella gestione Gilardino, nelle ultime gare, almeno secondo la mia opinione, ho visto una squadra in crescita che sta acquisendo fiducia. Che Parma troviamo?

“Sono d’accordo. Dopo l’inizio le prime partite in cui abbiamo avuto qualche difficoltà, credo che dopo Udine, la vittoria di Bergamo e anche l’ultima partita con il Bologna, che è stata una sconfitta ma in cui la squadra è stata viva in campo e ha giocato in dieci praticamente per 90 minuti, si veda un percorso di crescita. È evidente che poi nel calcio tutto ciò che è già successo conta meno. Oggi sarà sicuramente un test importante, quindi ci aspettiamo di dare continuità”.

Oggi avete presentato il primo report di sostenibilità, perché i risultati sportivi devono andare di pari passo con quelli ambientali e sociali. In che cosa consiste e quanto è importante per voi questo aspetto, mantenendo però questa categoria? Perché l’obiettivo primario del Parma deve essere questo.“

Assolutamente. Per una società di calcio sappiamo tutti che i risultati sportivi sono quelli che determinano poi il giudizio. Però per noi aver portato avanti questo primo report di sostenibilità è stato un impegno importante e di questo devo ringraziare tutti i dipendenti, tutti gli uomini e le donne del Parma Calcio che si sono impegnati tanto. È la testimonianza che il Parma Calcio ha una dimensione che deve andare oltre il calcio e questo è qualcosa che noi dobbiamo alla comunità, al territorio. È un impegno grande, ma la nostra proprietà e tutti noi siamo estremamente orgogliosi di essere arrivati ad avere il primo report fatto su base volontaria e quindi questo dà ancora più valore a quello che abbiamo fatto”.

La mia stima nei tuoi confronti come conoscitore del settore giovanile è pluriennale, ormai lo possiamo dire. L’importanza di aver costruito altri profili di altissimo livello: Daffara, protagonista con il Belgio Under 21, ha guadagnato la titolarità. Troilo addirittura all’esordio con la nazionale argentina. Anche guardando alla formazione, la difesa è un pochino in emergenza. È però un lato molto positivo per il Parma, in una partita in cui la difesa sarà messa a dura prova contro la Roma.

“Assolutamente, dispiace arrivarci con tante assenze in quel reparto. C’era un altro dei ragazzi, che stava giocando con continuità e che purtroppo ha avuto qualche problemino fisico. Però sì, i giovani fanno parte del nostro progetto. Sicuramente quelli che hai citato sono quelli che in questo momento sono più in evidenza. Credo che raggiungere i risultati e sposare un progetto legato ai giovani siano due cose che possono sembrare antitetiche. Noi vogliamo cercare di andare in questa direzione, sapendo che in rosa abbiamo comunque dei giocatori di esperienza che possono aiutare la crescita di questi giovani”.