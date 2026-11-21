Finita la sosta per le Nazionali, la Roma riprende il proprio cammino in Serie A nell'11ª giornata, volando al Tardini per affrontare il Parma. Sul fronte infermeria arrivano ottime notizie per i giallorossi, che ritrovano tra i convocati diversi titolarissimi rimasti fermi a lungo per infortunio, in primis Svilar e Dybala, con il rientro a disposizione anche di Gollini e le assenze di Pellegrini e Rensch.

Secondo le ultime di formazione, Gasperini dovrebbe confermare il 3-4-2-1, con alcune novità rispetto all'ultima gara contro il Sassuolo. Tra i pali tornerà Svilar, mentre in difesa dovrebbero giocare Mancini, Balerdi avanti su Ndicka, con Hermoso a completare il reparto. Sulle corsie esterne spazio a Lulli — su cui arrivano conferme forti — e Molina, con Wesley verso un turno di riposo in vista del lungo viaggio e della gara impegnativa di martedì a Parigi, mentre in mezzo al campo agirà Cristante (insieme a Koné). Sulla trequarti Dybala dovrebbe tornare dal primo minuto in coppia con Mora (sempre più dentro le rotazioni e anch'egli confermato), lasciando Soulé inizialmente indietro dopo gli impegni con le Nazionali, e in avanti Malen sarà confermato come riferimento offensivo, con Dybala che può puntare a fare minutaggio importante per ritrovare la condizione pre-sosta.

Sul fronte Parma, Gilardino lancia Cremaschi in ballottaggio con Britschgi, mentre in difesa Carboni dovrebbe completare il reparto con Delprato e Troilo, visto che Diego Carlos non è al meglio e Drobnic non è convocato.Bernabè torna tra i disponibili ma parte indietro o si gioca una maglia in mezzo, mentre davanti ci sono Elphege e Touré.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Carboni; Cremaschi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Elphege, Touré. All.:Alberto Gilardino.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Molina; Dybala, Mora; Malen. All.: Gian Piero Gasperini.