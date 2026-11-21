VIDEO - Dalle ATP Finals al Tardini: Cobolli vola a Parma per tifare la RomaAltre
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PSG-Roma, voli per Parigi: posti disponibili con Ultraviaggi
Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....
PARMA-ROMA, le probabili formazioni: tornano Svilar e Dybala, Mora avanti su Soulé
Finita la sosta per le Nazionali, la Roma riprende il proprio cammino in Serie A nell'11ª giornata, volando al Tardini per affrontare il Parma. Sul fronte infermeria arrivano ottime notizie per i gial...
Primavera, Cesena-Roma 2-3: segui in tempo reale. Dopo il rigore Arena firma la doppietta e il sorpasso giallorosso
Alle 15:00 la Roma Primavera scende in campo in trasferta contro il Cesena per il campionato Primavera 1, con diretta tv e streaming su SportItalia. LIVE SECONDO TEMPO 72' - Cambi per la squadra di c...
Femminile, Piovani alla vigilia della sfida con il Como: "A livello mentale arriviamo benissimo, dovremo essere brave a gestire le forze"
La Roma Femminile scenderà in campo domenica 22 novembre alle 12:30 contro il Como Women per l'ottava giornata di Serie A Women, con diretta tv su Dazn, nell'ultimo impegno prima della sosta per le na...