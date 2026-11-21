Flavio Cobolli, Stefano - che è anche il suo allenatore - ha rilasciato un'intervista al quotidiano. Il papà di- che è anche il suo allenatore - ha rilasciato un'intervista al quotidiano.

Ha visto suo figlio in lacrime dopo l'eliminazione. Reazione da padre o da allenatore?

"Ho vissuto lo sfogo da papà, era impossibile guardarlo con altri occhi. Strano, da bambino non l'ho visto piangere praticamente mai, ora lui trasforma la rabbia in lacrime. Non è la prima volta, mi dicono che è un buon segno passare dalla frustrazione all'emozione".

Ricorda il giorno in cui ha lasciato il calcio per il tennis?

"Ha deciso da solo, a 12 anni e mezzo. C'era da rinnovare la presenza nella "Ha deciso da solo, a 12 anni e mezzo. C'era da rinnovare la presenza nella Roma e mi ha chiesto di domandare a Bruno Conti, suo allenatore alle giovanili, se poteva dedicarsi di più al tennis. Ho cercato di fargli capire l'importanza della scelta. Stava da quattro anni in una squadra che avrebbe poi fatto crescere diversi professionisti".

La Roma come ha reagito?

"Splendidi. Conti mi ha consigliato di portarlo comunque una volta alla settimana agli allenamenti e l'ho fatto. Flavio non ci ha mai ripesato".

La Roma resta una camera di decompressione dove vivere solo il rapporto padre-figlio?

"Sempre. Sulla via di Bologna per la Coppa Davis andiamo in curva a vedere "Sempre. Sulla via di Bologna per la Coppa Davis andiamo in curva a vedere Parma-Roma . A casa, siamo tutti abbonati in Curva Sud. La famiglia intera".

Il suo giocatore del cuore?

"Giuseppe Giannini, il Principe. Poi c'è stato Totti, ma ero grande, è diverso. Totti manca, quando c'era lui la Roma ti dava sempre la sensazione di poter vincere".

L'idolo di suo figlio è De Rossi.

"E' il suo Giannini, lui Totti lo ha vissuto a fine carriera. Lo abbiamo in comune come faro calcistico".

(La Stampa)