Papà Cobolli: "Il mio Flavio e la Roma. Non piangeva mai, ora lo fa ed è un bene"La penna degli Altri
"Ho vissuto lo sfogo da papà, era impossibile guardarlo con altri occhi. Strano, da bambino non l'ho visto piangere praticamente mai, ora lui trasforma la rabbia in lacrime. Non è la prima volta, mi dicono che è un buon segno passare dalla frustrazione all'emozione".
"Ha deciso da solo, a 12 anni e mezzo. C'era da rinnovare la presenza nella Roma e mi ha chiesto di domandare a Bruno Conti, suo allenatore alle giovanili, se poteva dedicarsi di più al tennis. Ho cercato di fargli capire l'importanza della scelta. Stava da quattro anni in una squadra che avrebbe poi fatto crescere diversi professionisti".
"Splendidi. Conti mi ha consigliato di portarlo comunque una volta alla settimana agli allenamenti e l'ho fatto. Flavio non ci ha mai ripesato".
"Sempre. Sulla via di Bologna per la Coppa Davis andiamo in curva a vedere Parma-Roma. A casa, siamo tutti abbonati in Curva Sud. La famiglia intera".
"Giuseppe Giannini, il Principe. Poi c'è stato Totti, ma ero grande, è diverso. Totti manca, quando c'era lui la Roma ti dava sempre la sensazione di poter vincere".
"E' il suo Giannini, lui Totti lo ha vissuto a fine carriera. Lo abbiamo in comune come faro calcistico".
Leggi anche
APPENA ARRIVATO
PSG-Roma, voli per Parigi: posti disponibili con Ultraviaggi
Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....
Gasp cambia i piani: prima del PSG rifinitura a Trigoria
Prima di Manchester la Roma era rimasta a Udine per poi volare direttamente in Inghilterra per affrontare gli inglesi in Champions League. Secondo le informazioni riportate questa mattina dal quotidia...
Roma, caccia al colpo a Cesena
Archiviata la sosta oggi torna in campo anche la baby Roma. I giallorossi cercano il colpo grosso nella trasferta di Cesena, puntando sulle geometrie di capitan Di Nunzio e sulla fame di gol di Arena...
Oltre 3500 cuori giallorossi a spingere la Roma in vetta
Un vero e proprio esodo giallorosso, organizzato anche con un avviso abbastanza ridotto, quello che porterà oltre 3500 tifosi della Roma a riempire il settore ospiti del Tardini per spingere gli uomin...