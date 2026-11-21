Roma. Archiviata la sosta oggi torna in campo anche la baby

I giallorossi cercano il colpo grosso nella trasferta di Cesena, puntando sulle geometrie di capitan Di Nunzio e sulla fame di gol di Arena e Paratici (...)

Il calcio d'inizio è in agenda alle ore 15 con diretta tv su Sportitalia. Se la Roma gioca al massimo non ha rivali. La conferma è arrivata qualche settimana fa, quando i ragazzi si sono imposti nella tana dell'Inter. "Ho ritrovato un gruppo sicuramente consapevole di ciò che ci attende, perché stiamo entrando nel vivo della stagione e siamo chiamati a crescere" ha detto Scala alla vigilia.

(Corsport)