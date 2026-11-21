Ma specifica pure come l'eventuale decisione sul futuro del giocatore, sul taccuino anche della Roma, non dipenda solo da lui: "La situazione è molto chiara.. Gli voglio molto bene, è un ragazzo fantastico. Ma il Real è più importante di lui. Significa che il Real Madrid ha bisogno di lui, l'allenatore ha bisogno di lui. E questa è già una risposta per gli scrive, per i suoi, per tutti i club che mandano certe notizie ai giornali".