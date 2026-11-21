Riparte il campionato, con la Roma di scena al Tardini contro il Parma. Gasperini ritrova Svilar e Dybala, che tornano subito dal 1'. In difesa il trio Mancini, Ndicka ed Hermoso. A destra ballottaggio Molina-Lulli, a sinistra c'è Wesley. La coppia centrale sarà formata da Cristante e Konè. Sulla trequarti, accanto alla Joya, ci sarà Mora, avanti su Soulè. Davanti Malen.

LE PROBABILI FORMAZIONI

IL MESSAGGERO: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen.

CORRIERE DELLA SERA: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen.

CORRIERE DELLO SPORT: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, de Roon, Koné, Wesley; Cristante; Dybala, Malen.

IL TEMPO: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen.