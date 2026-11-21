Momento importante per Rodrigo Mora, reduce da tre i gol di fila (Cagliari, Udinese e Sassuolo) con in mezzo l'assist al bacio proprio per Soulé contro il Manchester United. Il portoghese va a caccia della quarta rete di fila e potrebbe diventare il terzo under 20 a riuscirci in Serie A nell'era dei tre punti dopo Pato e Kean.

(Il Messaggero)