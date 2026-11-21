L'emergenza è alle spalle. Gasperini torna, finalmente, ad avere quasi tutto il gruppo a disposizione. A Parma non ci saranno Rensch e Pellegrini, ma il rientro per l'olandese non è lontano. Lui punta Parigi, mentre Lorenzo dovrà aspettare il 2027. Tornano a pieno regime Svilar, Koné e Dybala. La colonna vertebrale della Roma. Manu si era già rivisto contro il Sassuolo ed ha approfittato della pausa per essere nuovamente al top della forma. Oggi giocherà in mezzo al campo con Cristante. Mile dopo due mesi tornerà a difendere i pali della porta. Smaltito il problema al quinto dito del piede destro ed è al 100% così come Paulo che non gioca dal 14 ottobre. Sarà la Joya a guidare l'attacco insieme al solito Malen. Il dubbio è sul terzo componente del pacchetto offensivo. Ballottaggio tra Mora e Soulé. Gasp quando può non rinuncia mai a Matias, ma il lungo viaggio e soprattutto i pochi allenamenti con la squadra mettono in discussione la sua presenza da titolare come era successo a Como. (...) Per questo in vantaggio c'è il portoghese. Anche lui è stato convocato, ma non ha giocato neanche un minuto nelle partite con Danimarca e Galles. E il momento di forma del trequartista è da incorniciare. Tre i gol di fila (Cagliari, Udinese e Sassuolo) con in mezzo l'assist al bacio proprio per Soulé contro il Manchester United. Mora va a caccia della quarta rete di fila e potrebbe diventare il terzo under 20 a riuscirci in Serie A nell'era dei tre punti dopo Pato e Kean. (...) Preoccupa anche Wesley, reduce dalla trasferta di Singapore con il Brasile, il giocatore è in riserva ma Gasp gli ha chiesto di stringere i denti. A sinistra ci sarà lui, mentre a destra è ballottaggio Lulli-Molina. (...)

(Il Messaggero)